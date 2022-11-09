Karabük’ün Safranbolu ilçesindeki Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığında temel eğitimlerini tamamlayan 2 bin 2 bedelli askerlik yükümlüsü için yemin ve terhis töreni düzenlendi.

Karabük’ün Safranbolu ilçesindeki Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığında temel eğitimlerini tamamlayan 2 bin 2 bedelli askerlik yükümlüsü için yemin ve terhis töreni düzenlendi.

Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığında düzenlenen yemin töreninde Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, hem askerleri hem protokolü hem de asker ailelerini selamladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Mehmetçikler adına Jandarma Er Oğuzhan Alçı konuşma yaparken yaş kütüğüne plaket çaktı.

Törende konuşan Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Albay Dr. Yusuf Küçükbaşol, "Yaklaşık 1 ay önce vatani görevlerini ifa etmek için yurdumuzun dört köşesinden gelerek komutanlığımıza katılan 2 bin 2 evladımız temel eğitimlerini ve askerlik hizmetlerini başarıyla tamamlamanın haklı gururunu yaşamaktadırlar” dedi.

Konuşmanın ardından askerlik görevini dereceyle tamamlayan erlere ödülleri Karabük Valisi Fuat Gürel tarafından verildi.

Masaların etrafında sıralanan askerler, Türk bayrağı ile silah üzerine el basarak yemin ettiği törende erlerin zeybek gösterisi vatandaşlar tarafından büyük alkış alırken komandoların gösterileri de beğeni topladı.

Resmi geçidin ardından askerler daha sonra aileleriyle bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.

Yemin törenine Karabük Valisi Fuat Gürel, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İzzet Açar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.