Karabük Valisi Fuat Gürel, 2023 yılı kurum denetimleri çerçevesinde Karabük Meteoroloji Müdürü Ramazan Karapınar’dan 2022 yılında yapılan çalışmalar hakkında brifing aldı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, 2023 yılı kurum denetimleri çerçevesinde Karabük Meteoroloji Müdürü Ramazan Karapınar’dan 2022 yılında yapılan çalışmalar hakkında brifing aldı.

Karapınar, Karabük’te 13 adet otomatik meteoroloji istasyonu bulunduğunu belirtti. Meteoroloji Müdürlüğünün Genel Amaçlı Tahminler ve Sektörel Amaçlı Tahminler gerçekleştirdiğini ifade eden Karapınar, "Genel Amaçlı Tahminler günlük saatlik haftalık aylık ve mevsimsel olarak yapılırken Sektörel Tahminler Ulaştırma Tarım Orman ve savunma alanı yer almaktadır. İlimizin en sıcak günü 44.1 derece ile 11.08.1970 tarihinde yaşanmış, en soğuk gün ise-15,1 ile 25.01.1974’tür. 18.06.2021 tarihinde metrekareye 82,6 kilogram yağış alınmış 19.01.2022 tarihinde 70 santimetre kar yağışı yaşanmıştır. 2022 yılında 609,7 milimetre yıllık yağış yaşanmıştır. 2022 yılında Meteoroloji Müdürlüğünden 35 adet bilgi talebi gelmiştir. 2022 yılında toplam 75 adet meteorolojik uyarı verilmiştir. İlimizin rüzgar potansiyeli oldukça düşük olmakla birlikte verimliliği yüzde 15-20 arasındadır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan cep uygulaması sayesinde il ve ilçe merkezlerinde anlık olarak hava tahmini, uydu ve radar görüntüleri ve uyarı bildirimleri görülebilmektedir" dedi.