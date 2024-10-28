Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 10 gündür kayıp olan 77 yaşındaki şahıs, çay kenarında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Safranbolu ilçesine bağlı Tayyip köyü Merkez Mahallesi’nde ikamet eden Yaşar Dursun, 10 gün önce eşi Hanife Dursun’a Bartın ili sınırındaki bir köyden "eşek satın almaya gideceğini" söyleyerek evden ayrıldı. Bir daha kendisinden haber alınamayan Yaşar Dursun’u arama çalışmaları başlatıldı. Jandarma, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, NAK Arama Kurtarma ekiplerinin yer aldığı 54 personel, 12 araç, 2 dron ve 2 iz takip köpeği ile devam eden aramalarda Dursun’un aldığı eşek ölü bulundu. Eşeğin bulunduğu Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Kayabaşı köyü ile Tayyip köyü arasındaki ormanlık alanda arama çalışmaları yoğunlaştırıldı. Yapılan aramalarda yaşlı adamın cansız bedeni Tayyip köyü mevkisinde Ova Çayı kenarında bulundu. Yapılan olay yeri incelemesinin ardından Dursun’un cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.