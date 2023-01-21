Şahin, Kardemir Karabükspor’un Spor Toto Süper Lig’de mücadele ettiği 2011-2013 yıllarında başkanlık ve Kulüpler Birliği Başkanvekilliği görevini yürütmüştü.

Şahin için Şirinevler Camii’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye Şahin’in ailesinin yanı sıra; Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve sevenleri katıldı.

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