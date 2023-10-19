19 Ekim Muhtarlar günü dolayısıyla Karabük’te tören düzenlendi.

Yenişehir tören alanında düzenlenen etkinliğe, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Kartal, Kamu Kurum Müdürleri, MHP İl Başkanı Cenk Gedikoğlu, MHP Merkez İlçe Başkanı Abdurrahman Meşe, Karabük Mahalle Muhtarları Dernek Başkanı Mehmet Özen, Köy Muhtarları Dernek Başkanı Enver Kemik ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Tören saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Muhtarlar Derneği yönetimi günün anısına tören alanına çelenk bıraktı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Özen, İsrail’in Filistin’de yaptığı katliamları kınayarak, “ Dünya olarak çok büyük bir sınavda olduğumuzu düşünmekteyim. Belki bana katılan olur, katılmayan olabilir, ama gerçekten dünya şu anda çok büyük bir sınavdan geçmekte. Biz tüm Türkiye’deki muhtarlar olarak bu mutlu günümüzde beraber mutlu şekilde geçireceğimizi düşünürken oradaki sivil halk çocuklarımız, kadınlarımız, masum insanların ölmesi bizleri derinden etkilemektedir. İnanıyorum ki burada bulunan herkes elinden bir şey gelse hepimiz sonuna kadar kullanacağız. Ben buradan devletimizin yetkililerine, büyüklerimize, Sayın Cumhurbaşkanımıza seslenmek istiyorum. Eğer ki üzerimize bir görev düşerse,bizler hazırız. Bizler emirlerini beklemekteyiz. Gerçekten hep beraber elimizden ne geliyorsa yapma noktasında sonuna kadar arkasındayız” dedi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerin olacağını ve tüm muhtarlar olarak seçime gireceklerini de hatırlatan Özen, “Herkesin demokratik hakkı, aday olma hakkı vardır. Muhtar seçilme hakkı olan herkesin aday olma hakkı vardır Ama benim akrabam aday, benim tanıdığım aday diyerek şu anda görev yapan muhtar arkadaşlarımızı kötülemek, yapılmadı edilmedi diyerek onları yıpratmak hiç hoş davranışlar değil. Hele ki sosyal medya üzerinden yapılan bu tarz paylaşımlar gerçekten hiç hoş olmuyor. Hepimiz hata yapabiliriz, hatamız olabilir. Ben buradan rica ediyorum, eleştirirken lütfen kırıcı olmayalım. Sonuçta biz de insanız, hata yapabiliriz, hatalarımız olabilir, kusurlarımızda biz kendimiz elbet telafi edeceğiz. Ama lütfen benim akrabam aday, benim tanıdığım aday diyerek bu şekilde konuşmalara yer verilmemesini rica ediyorum” diye konuştu.