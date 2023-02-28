‘Asrın felaketi’ olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürü Koray Korkut ve ekibi, babasının kendisini siper ederek kurtulmasını sağlayan Şevval isimli kız çocuğunu unutamıyor.

‘Asrın felaketi’ olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürü Koray Korkut ve ekibi, babasının kendisini siper ederek kurtulmasını sağlayan Şevval isimli kız çocuğunu unutamıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hızla bölgeye giden Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri gayretli çalışmalarıyla enkaz altından 30 kişinin kurtarılmasını sağladı. Günlerce dinlenmeden, uyumadan fedakarca çalışma yürüten ekipler, depremden 36 saat sonra Kahramanmaraş’taki Kırçiçeği Apartmanı’nın enkazından babasının kendisini siper edip sağ olarak kurtarılan Şevval isimli kız çocuğunu unutamıyor. Afetin 13’üncü gününde kente dönen itfaiye personellerine Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili tarafından Teşekkür Belgesi takdim edildi.

Programın ardından gazetecilere konuşan İtfaiye Müdürü Koray Korkut, “Kahramanmaraş’a ilk giren ekiplerden bir tanesi Karabük İtfaiyesidir. Girer girmez bir enkazda çalışmaya başladık. O ilk gün enkazdan 3 kişiyi canlı çıkarmayı başardık. Tabi o ara hava şartları ve zorluğu ile uyuyamadan ertesi gün tekrardan kurtarma çalışmalarına devam ettik. Karabük ekibi olarak sesini tespit edip kurtardığımız 10 kişi var. Diğer teşkilatlarla müştereken toplamda 30 vatandaşımızı enkaz altından çıkardık” dedi. 13 gün boyunda Kahramanmaraş’ta görev yaptıklarını ifade eden Korkut, “Genelde yıkımın en çok olduğu Onikişubat ilçesinde çalıştık. Trabzon Caddesi dedikleri Azerbaycan Bulvarı’nda çalıştık. Ebrar Sitesi, Mehtap Apartmanı’nda çalışmalarımız oldu. Oradaki vatandaşlarımızı aldık. Görevimizi tamamlayıp geri döndük” diye konuştu.

“Elazığ ve Van illerindeki deprem değilmiş dedim”

Arama kurtarma çalışmaları sırasında unutamadıkları acı hikayelerin de bulunduğunu anlatan Korkut şunları söyledi: “Bunların hepsi acı hikayeler. Biz oraya gittiğimizde acı bir tabloyla karşılaştık. İnsanlar kötü durumdaydı. Enkazın dışında insanlar içerideki yakınlarının kurtarılmasını bekliyordu. Şahsım adına daha önce depremlere müdahale ettim ama orayı gördükten sonra Elazığ ve Van illerindeki deprem değilmiş dedim. Çünkü çok kötü durumdaydı Maraş.”

“Hayatımız boyunca unutamayacağımız bir sürü acı hatıralar biriktirdik”

Korkut, “Orada unutamadığım Şevval bebeğe ulaştığımızda ilk önce orada ilk Şevval’in babasının cansız bedenine ulaştık. O şevvale siper olmuştu. Arkasındaydı, tabi Şevval onu görmüyordu. Çıkarıyorken baba diye feryat ederken bulduk. Çocuğu bulduğumuza seviniyoruz ama diğer taraftan babası ona siper olmuş o şekilde can vermiş. Annesini birkaç metre ilerden aldık. Ablasını da biraz ileriden aldık. Hayatımız boyunca unutamayacağımız bir sürü acı hatıralar biriktirdik. Orada gördüklerimiz bir insanın psikolojisinin kaldırabileceği şeyler değildi. Oradaki hikayelere tanıklık etmek zor işlerdi” ifadelerini kullandı.