Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından Karabük’ten deprem bölgesine giden gönüllüler, depremzedelerin yaralarının sarılmasına yardım ediyor.

Karabük Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) gönüllüleri ile Safranbolu Dağ ve Doğa Sivil Arama Kurtarma Derneği üyeleri, depremin şiddetli yaşandığı Hatay’da gönüllere dokunmaya devam ediyor. AFAD gönüllüleri ve Safranbolu Dağ ve Doğa Sivil Arama Kurtarma Derneği üyeleri, çadır ve konteyner kentlerde malzeme dağıtımı, depo düzenleme, depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi ve çocuklara yönelik etkinlerde görev alıyor.

Safranbolu Dağ ve Doğa Sivil Arama Kurtarma Derneği Başkanı Mehmet Kımır, AFAD gönüllüleri olarak deprem ilk günlerinde bölgeye gelerek kurtarma çalışmalarına katıldıklarını belirtti. Sonraki süreçte de bölgeye gelerek depremzedelerin yaralarının sarılması için çalıştıklarını ifade eden Kımır, “AFAD gönüllüleri ve Safranbolu Dağ ve Doğa Sivil Arama Kurtarma Derneği olarak depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak, acılarını bir nebze de olsa unutturmak için çalışıyoruz. Hatay merkezde AFAD öncülüğünde depremzedelere yardım malzemelerinin dağıtımını sağlıyoruz. Çadır ve konteyner kentlerde de vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar yürütüyoruz. En önemlisi çocukları mutlu etmek için, onları yalnız bırakmamak adına farklı eğlenceler ve etkinlikler düzenliyoruz. Çocuklar için oyuncak dağıtımı yaparak, çocuk oyun alanlarında oyun parkurları gönüllülerimizle oyunlar oynamak suretiyle hoş vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Depremzede vatandaşlarımız normal hayatlarına dönene kadar AFAD gönüllüleri ve Safranbolu Dağ ve Doğa Sivil Arama Kurtarma Derneği olarak yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.