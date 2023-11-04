Antalya’da düzenlenen 5. Uluslararası Güzellik Sanatları Festivali’ne Karabük’ten katılan şov takımı Türkiye üçüncüsü olarak döndü.

Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu (TBKGF) ve EuroCup Türkiye işbirliğiyle düzenlenen 5. Uluslararası Güzellik Sanatları Festivali, Antalya’da yapıldı.

Festivale Karabük’ten 4 kişilik şov takımı katıldı.

Katılımcılar ve yarışmacılar, festival bünyesinde çeşitli şov programları yaptı.

Yoğun ilginin olduğu festivalde Karabük şov takımı katıldığı yarışmada Türkiye üçüncüsü olmaya hak kazandı.

Karabük Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Erol Işık, yarışmada derece elde ettikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Bu yılki yarışmaya oda başkanı olarak farklılık olsun diye ilk kez ben katıldım. Bu benim için güzel bir anı oldu. Ekibimi de aldıkları derece için kutluyorum" dedi.