Sağlık Bakanlığı’nın 120. Dönem Devlet Hizmet Yükümülüğü (DHY) çerçevesinde yapılan kura çekimiyle Karabük’e 21 hekim ataması gerçekleşti.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kalp ve Damar Cerrahisi ile Adli tıp gibi branşlarında yer aldığı 8 uzman hekim ile 13 pratisyen hekim, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi veilçelerdeki hastanelerde göreve başlayacak.

Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç yaptığı ortak açıklamada, bu atamalar sayesinde Karabük genelindeki sağlık hizmetlerinin daha etkin ve geniş bir hale geleceği belirtildi.

Özellikle uzman hekim eksikliğinin azaltılması, vatandaşların kaliteli ve zamanında sağlık hizmetine ulaşması adına büyük bir adım olduğunun altının çizildiği açıklamada, "Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bu atamalarda emeği geçen Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na teşekkür ediyoruz. Karabük’te sağlık alanında yapılan her yatırımın, halkımızın hayat kalitesini yükselttiğinin bilincindeyiz" denildi.