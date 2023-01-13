Karabük Valisi Fuat Gürel, 2023 yılı kurum denetimleri çerçevesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) 2022 çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, 2023 yılı kurum denetimleri çerçevesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) 2022 çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

AFAD İl Müdür Vekili Nevzat İpek, devletin afette her türlü imkanı ile vatandaşın yanında olduğunu söyledi.

2022 yılının "Afed Tatbikat Yılı" olması nedeniyle vatandaşlara afetlerle ilgili bilgiler verilerek, deprem ve diğer afet çeşitleri ile ilgili tatbikatlar yapıldıpını belirten İpek, afet olaylarında Karabük halkının bilinç düzeyini yükselterek, alınması gereken tedbirler ile acil durumlarda uygulanabilecek hareket tarzlarına dair usul ve esaslar çerçevesinde 134 bin 933 kişiye teorik ve pratik eğitimler verildiğini kaydetti.

2022 yılında meydana gelen sel afetinde acil yardım ödeneğinden Karabük’e 19 milyon 550 bin TL ödenek gönderildiğini vurgulayan İpek, "İlimizde geçmiş tarihlerde meydana gelen afetler sonucu ’Afete Maruz Bölge’ ilan edilen alanların sayısallaştırma işlemleri 2022 yılı sonu itibariyle tamamlandı. İlimiz Yenice ilçesi Değirmenyanı köyü Erfeyli Mahallesi’nde 20 Şubat 2022 tarihinde meydana gelen heyelan afeti sonucu köyde ivedilikle hasar tespit ve iyileştirme çalışmalarına başlandı.

Hak sahibi kabul edilen 23 ailenin yeni yerleşim yerinin belirlenmesi için çalışmalar devam etmektedir. İlimizde 25-29 Haziran 2022 tarihleri arasında görülen aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel afetinden en çok etkilenen Yenice İlçesinde toplam 103 personel ve 79 iş makinesi ile su taşkınlarına ve heyelanlara müdahale edildi" dedi.

"27 konut sahibine 239 bin 544 lira"

Yenice ilçesinde 4 köyde 23 trafo, Eskipazar ilçesinde 3 köyde 26 trafo olmak üzere toplamda 49 trafonun selden etkilendiğini, tespit edilen tüm kesinti sorunlarının çözüme kavuşturulduğunu aktaran İpek, "Yenice ilçesinde 23 köyde su hatları zarar gördü, 8 köyümüzde su kesintileri yaşandı. Bu kesintilere ivedilikle müdahale edilerek gerekli çalışmalar yapılmış şuan tüm yerleşim yerlerimize su hizmeti verilmektedir. Yenice ilçesinde meydana gelen kısmı heyelanlardan yolları kapanan 23 köyün tamamının yolları ulaşıma açıldı. Yenice ilçesinde toplam 9 köy ve mahallede haberleşme hatlarında arıza meydan geldi, mobil iletişimin sağlanabilmesi amacıyla 3 mobil araç köylere gönderildi. Şuan itibarı ile sabit ve mobilde hizmet verilemeyen köy veya mahalle bulunmamaktadır. Yaşanan aşırı yağış sunucu ilimiz merkez, Safranbolu, Yenice, Eskipazar ilçelerinde olmak üzere toplamda 4 bin 930 da tarım arazisi zarar gördü. Sel afetinde zarar gören 27 konut sahibine 239 bin 544 TL, 32 iş yeri sahibine 859 bin 470 TL maddi yardım gerçekleştirildi. İl Afet Risk Azaltma Planı içerisinde 9 hedef 87 eylem belirlendi 2022 yılında bu eylemlerin yüzde 38’i gerçekleşti" diye konuştu.