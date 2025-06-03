Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi’nde yapımı planlanan sosyal tesis projesinin ihale sürecinin tamamlandığını ve inşaat hazırlıklarının başladığını bildirdi.

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda kentteki yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini belirten Çetinkaya, 18 milyon 500 bin lira sözleşme bedeliyle hayata geçirilecek projenin toplamda 13 bin metrekarelik alanda yükseleceğini söyledi.

Projede 10 bin metrekare yeşil alan, bin 500 metrekare çocuk oyun ve spor alanı, dinlenme bölümleri ile yürüyüş yollarının yer alacağını ifade eden Çetinkaya, 470 metrekare kapalı, 150 metrekare açık teras olmak üzere toplam 620 metrekarelik sosyal tesis binasının da inşa edileceğini aktardı.

250 kişi kapasiteli tesisin restoran ve çok amaçlı etkinlik alanı olarak hizmet vereceğini kaydeden Çetinkaya, teknik ekibiyle birlikte proje alanında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tesisin yalnızca mahalle sakinlerine değil, tüm Karabük halkına hizmet vereceğini vurgulayan Çetinkaya, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu yatırım, sadece 75. Yıl Mahallemizin değil, tüm Karabük’ün sosyal hayatına değer katacak. Çocuklarımız için güvenli oyun alanları, ailelerimiz için sosyal etkileşim imkânları sunan bu tesis, söz verdiğimiz hizmet belediyeciliğinin somut bir örneği olacak. Şehrimizin her köşesinde yaşam kalitesini artıracak projelere kararlılıkla devam ediyoruz."