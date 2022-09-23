AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyaz Güneş, 1 milyon 187 bin 820 TL sağlık ödeneğinin Karabük’e kazandırıldığını açıkladılar.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyaz Güneş, 1 milyon 187 bin 820 TL sağlık ödeneğinin Karabük’e kazandırıldığını açıkladılar.

Milletvekilleri tarafından yapılan ortak açıklamada, “Bu ödenekler ve yatırımlarımız ile birlikte, ilimizin sağlık alanında daha da iyi noktalara gelmesi için mücadelemiz devam etmektedir. Karabük’ümüzün sağlık alanındaki beklentilerini ve ihtiyaçlarını yakından takip ediyor, çözümü noktasında ziyaret ve görüşmelerimizi hassasiyetle gerçekleştiriyoruz. Ülkemizde sağlık alanında yaşanan büyük atılım ve gelişmeler, ilimizde de çok olumlu bir şekilde devam etmektedir. Güçlü bir sağlık altyapısının hem toplumsal hem de bireysel anlamda ihtiyaç duyduğumuz en temel unsur olduğunun bilinci ile hareket ederek, sağlık alanındaki ilgili yatırım ve ödeneklerin ilimize kazandırmanın ve sağlık altyapımızı güçlendirmenin gayreti ve mücadelesi içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aktarılan bu ödenek sayesinde ilimizin sağlık alanındaki ihtiyaçlarının acil ve önem arz eden konuları büyük ölçüde giderilmiş olacaktır. Karabük’ümüze hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.