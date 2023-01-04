Karabük Valiliği tarafından yeni yılda da vatandaşların sorunları dinlenmeye devam ediliyor.

Karabük Valiliği tarafından yeni yılda da vatandaşların sorunları dinlenmeye devam ediliyor.

Karabük Vali Yardımcısı Osman Sak, halk günü toplantısında vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dinledi. Görüşmelere katılan vatandaşlar ile tek tek görüşen Osman Sak, kendisine iletilen sorun, şikayet ve taleplerin çözümü için kurum ve kuruluş müdürlerine konuların araştırılarak gereğinin yapılması talimatlarında bulundu.