Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Caner Özcan’ın, TUBİTAK 1002-A kapsamında desteklenen "Derin Öğrenme Yaklaşımları ile Kemik Yapısı Üzerindeki Kanserin Tespiti ve Sınıflandırılması" projesi, yapay zeka tabanlı tümör tespitiyle erken tanıya katkı sağladı.

Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Caner Özcan’ın “Derin Öğrenme Yaklaşımları ile Kemik Yapısı Üzerindeki Kanserin Tespiti ve Sınıflandırılması” başlıklı projesi, TÜBİTAK 1002-A Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı bünyesinde destek alarak tamamlandı.

Proje, sağlık kurumlarına başvuran ve X-Ray grafisi çekilen hastaların görüntüleri üzerinden yapay zeka destekli tümör tespitini sağlıyor. Çalışma çerçevesinde, ortopedi alanında farklı veri merkezlerinden elde edilen gerçek hastalara ait arşiv verileri kullanılarak derin öğrenme modelleri eğitildi. Bu modeller, milisaniyeler içerisinde tümör tespiti yapabilecek bir hale getirildi.

Projeyi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ortopedik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Ferhat Say ile birlikte yürüttüklerini vurgulayan Özcan, iş birliği sağlayan iki üniversitenin yazılım ve ortopedi bölümlerinin projeye destek verdiğini belirtti.

Doç. Dr. Caner Özcan, projenin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Bu projede, derin öğrenme yaklaşımları ile kemik dokusu üzerinde asemptomatik karakterli bir lezyon olan enkondromun direkt grafiler üzerinde tespiti ve lezyon bölgesinin işaretlenmesi sağlandı. Bu tür lezyonların erken tespiti, hastaların takibi ve tedavi sürecinde büyük bir önem taşımaktadır. Ayrıca, rutin taramalarda tetkik sağlama ve bilgilendirme işlevi sunmaktadır. Çalışma, görüntü işleme ve derin öğrenme tekniklerinin entegrasyonu sayesinde uzman hekimlerin insan faktörlerinden bağımsız olarak daha doğru ve hızlı tespit yapabilmesini mümkün kıldı. Elde edilen yüksek doğruluk oranı, özellikle rutin taramalarda erken tanı koyulmasına katkı sağladı."

Bu tür projelerin, farklı tümörlerin veya diğer kemik hastalıklarının erken teşhisi için benzer sistemlerin geliştirilmesine imkan tanıyabileceğini ifade eden Özcan, sağlıkta yapay zeka uygulamalarının ülkenin kalkınmasına katkı sağladığını vurguladı.

Proje ile kemik hastalıklarının erken tanısında yapay zekanın etkin kullanımını sağlayarak ortopedi alanında önemli bir yenilik ortaya koyuldu.