Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ve Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal gerçekleşen ziyaretin ardından misafirlerini üniversitenin sosyal tesislerinde ağırladı. Rektör İsmail Hakkı Özölçer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür etti.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Prof. Dr. Mücahit Coşkun ve Prof. Dr. İzzet Açar; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’e nezaket ziyaretinde bulundu.

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