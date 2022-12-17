Karabük Üniversitesi önderliğinde yürütülen "Digitizing Architectural Restoration Education Through Virtual Reality" isimli projeyle öğrenciler ve akademisyenler mimarlık eğitimini VR gözlüklerle sanal gerçeklikte yapacak.

Karabük Üniversitesi önderliğinde yürütülen "Digitizing Architectural Restoration Education Through Virtual Reality" isimli projeyle öğrenciler ve akademisyenler mimarlık eğitimini VR gözlüklerle sanal gerçeklikte yapacak.

Karabük Üniversitesi liderliğinde yürütülen, İtalya’dan Salento Üniversitesi ve İngiltere’den Birmingham City Universitesi’nin ortak olarak yer aldığı, "Digitizing Architectural Restoration Education Through Virtual Reality" isimli projenin tanıtımı yapıldı.

Türkiye’de ilk olarak mimarlık eğitiminin uygulamalı olarak Metaverse ortamına taşındığı projeyle öğrenciler ve öğretim elemanları sanal gerçeklik gözlüklerini giyip sanal dünyada mimari alanda ölçümler alarak çizimler yapabilecek.

Kullanıcıların gerçek bir binada ölçüm alıyormuşçasına birlikte ders işleyebilme imkanı yakalatan Metaverse uygulamasında öğrenciler evlerinden bireysel olarak bu sanal ortama dahil olabilecekler.

Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Konferans Salonunda tanıtımı yapılan uygulamada çevre illerden gelen akademisyen ve öğrencilere bu sistemin derslerde nasıl kullanılacağı anlatılarak uygulamalı olarak testler yapıldı.

Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Yasin Ortakçı’nın yürütücülüğünü yaptığı projede Bilgisayar Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Kasım Özacar ve Safranbolu Şefik Dizdar MYO Dr. Öğretim Üyesi Ömer Dulkadir, öğretim görevlileri Yavuz Erbil ve Taha Ortakçı da araştırmacı olarak yer aldı.

Bilgisayar Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Kasım Özacar, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, proje çerçevesinde sanal gerçeklikle mimari restorasyon eğitimini dijitalleştirdiklerini belirtti.

Projenin Türkiye’de bu alanda yapılan ilk çalışma olduğunu ifade eden Özacar, “Bu ortam sayesinde tarihi yapıları modelleyerek öğrencilerin bu ortamlarda etkileşim yapmalarını sağlıyoruz. Bu ortamda duvarları ölçebiliyorlar ve bu ölçümleri kağıda geçirebiliyorlar. Bu süreci yapmak için öncelikle tarihi binaların ölçümlerini aldık. Modelleme yazımını modelledik. Daha sonra bunları oyun motoruna aktararak renklendirme işlemlerini yaptık. Gözlükler vasıtasıyla bunu etkileşimli hale getirdik. Bu aslında metaverse alanında yapılan ilk çalışma. Yağmur, çamur gibi etkenlerden dolayı gerçek alanlarda ölçüm yapamadığımız durumlarda kullanabileceğimiz bir alternatif” diye konuştu.

Uygulamada yapılan kullanıcı deneyimleriyle klasik yönteme benzer sonuçlar elde ettiklerini anlatan Özacar, bir arada bulunmaları gereken öğrencilerin farklı şehirlerde olsalar bile sisteme bağlanıp internet üzerinden aynı yerdeymişler gibi etkileşim sağlayabileceklerini söyledi.

Pandemi zamanında eğitim sürecinde mimari restorasyonu eğitimini sürdürürken uzaktan uzağa öğrencilerle iletişim kurmakta zorluk yaşadıklarını kaydeden Öğretim Görevlisi Yavuz Erbil ise, “Bu zorluğun üzerinden nasıl gelinebilir diye istişare yaparken Avrupa Birliği projesi çerçevesinde bu işlerin neden sanal dünyada gerçekleşmesin diye heveslenerek çalışma başladı. Bir taraftan da gelenekle geleceği birleştirmek bakımından da anlam taşıyor” ifadelerini kullandı.

Bilgisayar Bölümü öğrencisi Muhammed Yusuf Küçükkara da, “Gelişen teknolojilerle birlikte bazı teknolojik kavramlar hayatımıza girdi. Sanal gerçeklik ve metevarse de bunlardan biri. Burada mimarlık restorasyonu eğitimini biraz daha sanal gerçeklik ortamında bir metevarsede deneyimleme fırsatı bulduk. Çok gerçekçi ve ortam girdiğiniz zaman çok hissiyatı ile karşılaştık. Bu noktada uygulamaya katıldığım için mutlu ve memnunum” dedi.

Tanıtıma Düzce Üniversitesi’nden gelen İdil Oğul, VR gözlüğünü taktığında o konumda bulunmanın kolaylıklar sağladığını aktardı.