Karabük Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Topluluğunun organize ettiği etkinlikte öğrenciler dakikalar içerisinde hazır hale getirilen Süper Sahne Tır Modülü ‘Turna’yı yakından inceleme fırsatı buldu.

Karabük Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Topluluğunun organize ettiği etkinlikte öğrenciler dakikalar içerisinde hazır hale getirilen Süper Sahne Tır Modülü ‘Turna’yı yakından inceleme fırsatı buldu.

Türk şirketlerinden Yıldızlar Tanıtım Organizasyonu kendi sektöründe çığır açan bir yeniliğe imza atarak Mobil sahne Süper Sahne Tır Modülü ’Turna’yı üretti.

Karabük Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Topluluğu da düzenlediği programla öğrenciler, saatler süren açık hava etkinlik hazırlıklarını dakikalara indiren çalışmayı yerinde incelem fırsatı yakaladı.

Şirketin Kurucusu ve Genel Koordinatörü, Eyyup Yıldız, Turna’yı tasarlayarak ve üreterek Türkiye’ye ait olan ve Türk markası denebilecek bir proje ortaya çıkardıkları için gurur duyduklarını belirtti.

Yıldız sözlerine şöyle devam etti: “Organizasyon sektörü içerisinde çok fazla değişik kollar var. İstediğiniz sonuca ulaşmayı engelleyen belli başlı direnç unsurlarıyla karşılaşmanız da olağandır. Bu unsurların başında 2 önemli faktör bulunuyor. Bir ‘zaman’, iki ‘insan gücü.’ İşte tam da bu noktada, sadece iki teknik personelle 15 dakikada kurulan Süper Sahne Tır Modülü Turna, bu iki önemli faktörden tasarruf etmeyi vadediyor. Turna, daha pek çok artı özelliğiyle hem sektörün büyük bir açığını kapatacak hem de gelecek nesillerin ufkunu açan bir proje.”

Genel Müdürü Hasan Yıldız ise “Ülkemizin geleceği olan üniversiteli genç kardeşlerimizi firmamızda ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Dünyada teknoloji her geçen gün hız kesmeden ilerliyor. Bizler de kendi sektörümüzde teknolojiyi takip ederek yenilikleri kurguluyor ve işleve koyuyoruz. Bugün de dünyada ilk ve tek olan, her türlü hava koşulunda kurulabilen, konser, festival, tören konuşmaları, tanıtım, miting, açık hava sinema gösterileri, tiyatro, özel gün kutlamaları gibi etkinliklerde son derece güvenli bir şekilde, sahne kurulumunda emek ve zamandan tasarruf sağlayan Süper Sahne Tır Modülü Turna’yla ülkeyi buluşturduk. Dakikalar içinde kurulan bir mobil sahne yaptık. Dilerim gençlere de ışık olmuşuzdur. Hayallerinin peşinden koşmaları için onları cesaretlendirmişizdir” dedi.

Karabük Üniversitesi Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Bayram da Yıldızlar Organizasyon’un bu daveti için çok mutlu olduklarını ve bu ziyaretin gençlere büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Bayram, “Hem ülkemiz hem de Yıldızlar adına büyük gurur duydum. İletişim alanında en büyük eksikliklerden biri, hem teknik hem de donanım olarak ekipmanların taşınması. Yıldızlar Organizasyon bunu mobil hale getirerek; jeneratörü, ses sitemleri, ışık sistemleri ile rahatlıkla kullanılabilecek bir sahne yapmışlar. Ben kendilerini yürekten tebrik ediyorum. Ülkemize gerçekten önemli bir ihracat kalemi ve ihtiyacı karşılayacak ürün kazandırdıkları için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.