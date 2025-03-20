Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık başkanlığında yapılan toplantılarda, eğitim politikaları masası ile aile ve sosyal hizmet politikaları masası raporları üzerinde çalışıldı.

Karabük Üniversitesi bünyesinde, toplumsal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçlara yönelik bilimsel ve yenilikçi politikalar geliştirmek amacıyla kurulan Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi Koordinatörlüğü (KAPGEM), kamu yönetimi ve politika süreçlerine akademik katkı sunmayı sürdürüyor.

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, KAPGEM bünyesinde düzenlenen iki ayrı toplantıya başkanlık etti. İlk toplantıda Eğitim Politikaları Masası, ikinci toplantıda ise Aile ve Sosyal Hizmet Politikaları Masası üyeleriyle bir araya gelen Rektör Kırışık, hazırlanan raporları değerlendirdi.

Toplantılarda, dünyada uluslararası öğrenci politikaları ve doğum artış politikaları analiz edildi.

Rektör Kırışık, Karabük Üniversitesinin eğitimde kaliteyi artırma ve sosyal hizmet politikalarının toplumsal etkilerini güçlendirme hedefiyle öncü rol üstlenmeye devam edeceğini vurguladı. Kırışık, "Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezimiz bünyesinde oluşturulan bu masalar, eğitim ve sosyal hizmet politikalarına yönelik akademik ve bilimsel katkı sağlamak amacıyla büyük bir sorumluluk üstlenmiştir. Üniversitemiz, toplumsal sorunlara çözüm üreten bir yaklaşımı benimsemekte ve bu doğrultuda projeler geliştirmektedir." dedi.

Her iki toplantıda da masa üyeleri görüş ve önerilerini paylaşarak, yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Karabük Üniversitesinin kamu politikalarına yönelik bilimsel katkılar sunmaya devam edeceği belirtildi.