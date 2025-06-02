Karabük Üniversitesi(KBÜ) iklimlendirme sektöründe nitelikli insan kaynağı noktasında önemli bir iş birliğine imza attı.

YÖK, TOBB ve ISKAV arasında imzalanan protokolle; Karabük Üniversitesinin de aralarında olduğu Gazi, Ege ve Yıldız Teknik Üniversiteleri öğrencilerine burs ve istihdam imkânı sağlanacak, iklimlendirme sektöründe nitelikli insan kaynağı yetiştirilecek.

Karabük Üniversitesi (KBÜ), Türkiye’de iklimlendirme sektöründe nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik yürütülen önemli bir iş birliğinde yer alarak sektördeki stratejik konumunu güçlendirdi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı (ISKAV) arasında iklimlendirme sektöründe istihdamı artırmak için iş birliği protokolü imzalandı. YÖK Başkanlığında gerçekleşen protokole, yalnızca 4 üniversite dahil edildi: Gazi Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Karabük Üniversitesi.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık’ın da katılımıyla imzalanan protokol, üniversitenin sektörel etkisini ve akademik gücünü bir kez daha ortaya koydu. Protokol kapsamında, Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği ve Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümlerinde eğitim gören öğrencilere burs ve istihdam desteği sunulacak.

YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Haldun Göktaş, yaptığı açıklamada protokolün yalnızca finansal destekle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda öğrencilerin sektörle doğrudan temas kuracakları iş yeri eğitimi ve staj imkânlarının da sunulacağını belirtti. Mezun olan öğrenciler ise 5 yıl süreyle iklimlendirme sektöründe istihdam edilebilecek.

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık:"Üniversitemiz Mühendislik Alanında Çok Güçlü"

Bu gelişmeyle birlikte Karabük Üniversitesi, Türkiye’de iklimlendirme alanında öncü ve referans üniversitelerden biri olarak konumlandı. Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, protokolle ilgili değerlendirmesinde, "Karabük Üniversitesi olarak Türkiye’nin en köklü ve güçlü üniversiteleriyle birlikte bu stratejik protokolde yer almak, bizim için büyük bir gurur. Bu iş birliği, üniversitemizin uygulamalı mühendislik alanındaki gücünü bir kez daha göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Protokolle birlikte, yalnızca akademik değil aynı zamanda ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine de katkı sağlanması hedefleniyor. Karabük Üniversitesi, bu prestijli iş birliği sayesinde hem öğrencilerine yeni kapılar açacak hem de Türkiye’nin enerji ve iklimlendirme politikalarına bilimsel destek sunacak.