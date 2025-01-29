Karabük Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi, bölgenin sağlık ihtiyaçlarına modern çözümler sunmayı ve fizyoterapi alanında önemli bir merkez olmayı hedefliyor.

Ortopedik, nörolojik, pediatrik ve kardiyopulmoner rehabilitasyon gibi alanlarda bilimsel projeler yürüterek toplum sağlığına da katkı sunacak olan merkez ayrıca bölge halkına danışmanlık, koruyucu rehabilitasyon ve bilgilendirme hizmetleri sunarak Karabük ve çevresindeki sağlık standartlarını yükseltmeyi amaçlıyor.

Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Metehan Yana, merkezin akademik projelerde de aktif olduğunu belirterek, "Şuanda 4 TÜBİTAK öğrenci projesi ve 2 BAP projesi yürütülüyor. Hedefimiz, ilerleyen dönemde daha büyük projelerde yer almak" dedi.

Dr. Yana, “Astım, KOAH gibi kronik akciğer hastalıklarından omurga eğriliklerine kadar geniş bir yelpazede hizmet veriyoruz. Obezite, diyabet ve inflamatuar bağırsak hastalıkları gibi sorunlar için de vatandaşlarımıza destek sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Merkeze başvuran hastaların değerlendirme süreci hakkında da bilgi veren Dr. Yana, “Uzman hekim tarafından yönlendirilmiş hastaları kabul ediyoruz. Değerlendirme sonrasında ihtiyaçlara uygun bireysel programlar oluşturup, tedavi sürecini takip ediyoruz” şeklinde konuştu.

Dr. Öğretim Üyesi Yana, Karabük ve Batı Karadeniz bölgesindeki vatandaşlara da seslenerek merkezin hizmetlerinden faydalanmaları için şu çağrıda bulundu: “İnternet adresimizde iletişim adreslerimiz, sosyal medya adreslerimiz bulunmakta. Vatandaşlarımız isterse telefon üzerinden isterse sosyal medyadan mesaj yoluyla bize ulaşılabilir. En kısa sürede geri dönüş yapılır. Hem Karabük ilimizde hem de Batı Karadeniz’de bulunan vatandaşlarımızın başvurularını bekliyoruz. Bölge halkımızın sorunlarına katkı vermekten mutlu oluruz."