Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Batı Karadeniz Kariyer Fuarı’nda (BATIKAF’24) Karabük Üniversitesi de yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) tarafından desteklenen Türkiye’nin en büyük kariyer etkinliklerinden biri olan BATIKAF’24, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen açılış töreniyle gerçekleşti.

Düzenlenen etkinliğe paydaş olarak katılan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi standını ve Karabük Üniversitesi Teknofest takımlarından Hicaz Hyperloop Takımının oluşturduğu standı ziyaret etti. Rektör Kırışık’a ziyaretinde Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hasan Tekin, Müdür Yardımcıları Dr. Öğretim Üyesi Feyzullah Esad Şekkeli ve Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Salih Gül, idari personel Mevlüt Çankaya ve Nihat Ceylan eşlik etti.

Etkinlik, iki gün boyunca devam edecek olup, genel iş dünyası temsilcileriyle tanışma, staj ve istihdam imkanları hakkında bilgi edinme fırsatları sunacak. Fuarda ayrıca paneller, seminerler ve kariyer danışmanlığı hizmetleri gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. BATIKAF, Batı Karadeniz Bölgesi’ndeki üniversite eğitimi için büyük bir kariyer fırsatı oluşturmayı hedefliyor.