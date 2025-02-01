Karabük Üniversitesi, Times Higher Education’ın alan bazlı dünya üniversiteler sıralamasında Türkiye’de bilgisayar bilimleri alanında 4., mühendislik, tıp ve sağlık alanında ise 7. sırada yer alarak farkını ortaya koydu.

Karabük Üniversitesi Araştırma Destek Koordinatörlüğünden (ARDEK) alınan verilere göre, Times Higher Education (THE)’nın 2025 Alan Bazlı Dünya Üniversiteler Sıralamasında Karabük Üniversitesi, genel sıralamada Türkiye’de önde gelen birçok üniversiteyi geride bıraktı. KBÜ bilgisayar bilimleri alanında 4., mühendislik ile tıp alanlarında ise 7. sırada yer aldı.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, üniversitenin THE 2025 sıralamalarındaki başarısına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Karabük Üniversitesi olarak bilimsel araştırma ve eğitim kalitemizi her geçen gün artırıyoruz. Bilgisayar bilimleri, mühendislik, tıp ve sağlık gibi kritik alanlarda uluslararası sıralamalarda yer alarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Daha büyük hedeflere ulaşmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."