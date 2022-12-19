Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Fatih Çapraz, yapılan çalışma ve yatırımları değerlendirdi.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Fatih Çapraz, yapılan çalışma ve yatırımları değerlendirdi.

"3 Nisan Sanayi Günü" ilan edilmesi için bir dizi görüşmeler yaptıklarını ve talepleri olduğunu ifade eden Çapraz, konuyu takip etmek ve destek bulmak için muhtarlar derneği, emekliler cemiyeti, esnaf odaları ile diğer sivil toplum kuruluşlarından destek istemeye devam ettiklerini belirtti.

Çapraz, konuyu belediye meclis toplantısına sunduklarını ve oy birliğiyle "3 Nisan Sanayi Günü" talebinin tescil edilmesi için belediye olarak da müracaat edilmesi kararının alındığını ifade etti.

"Filyos Sonuç Odaklı Programı Yönetim Komitesi" toplantısına katıldıklarını, bölgede yaşadıkları sıkıntılar ve bunlara ilişkin çözüm önerileriyle gelecek döneme ilişkin planlamalar hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını anlatan Çapraz, "Batı Karadeniz bölgemizin ve Orta Anadolu bölgemizin dışa açılım ve ihracat kapasitesinin artması Filyos Limanı sayesinde olacağının bir kez daha altını çizdik. Tekrar ediyoruz, bizler Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi (TPAO) tarafından yapılan gaz işleme tesisini destekliyoruz, bu milli bir mesele olduğu için hepimiz çok gururluyuz ve destek vermekteyiz. Bizim ricamız, 50 yıldır beklediğimiz Filyos Limanı’na kavuşabilmek ve limanı kullanarak ihracatımızı geliştirebilmek, istihdam oluşturabilmek ve ülkemizin ekonomisine katkıda bulunabilmek. Filyos Limanı, bölgemizde ihracata çalışan ve çalışmak isteyen firmalara kullandırılması ve aynı zamanda konteyner limanı haline getirilmesi mevcut tesislerin devamlılığını sağlayacağı gibi yeni yatırımcıları da teşvik edecektir. İncelemelerimiz de gördük ki, TPAO’nun yapmış olduğu yatırımı engellemeden, ayrı bir yoldan ulaşım sağlanarak ve limana ilave yapılarak orta vade de liman bölgemize hizmet verebilir" dedi.

Eskipazar’a lojistik merkezi

Eskipazar’a kurulan ikinci organize sanayi bölgesine de değerlendiren Çapraz, "Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi, yönetim kurulu ve müteşebbis heyet toplantılarına katılım sağlamaktayız. Yatırım, yol, alt yapı ve parselasyon işlemleri, trafo merkezi gibi konuların takipçisiyiz. Bu konu da valimiz başta olmak üzere, müteşebbis üyelerimiz ve Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi müdürümüze özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bizim burası ile ilgili çok önem verdiğimiz husus, içerisinde kurulması planlanan lojistik merkez. Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi kurulması fikri ilk hayata geçtiği günden itibaren lojistik merkez kavramı var" diye konuştu.

Üç çeşit lojistik merkez olduğunu aktaran Çapraz, şunları kaydetti:

"Üçüncü tip olan lojistik merkezi destek ve teşvik alabilmemiz için benimseyip, Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi içinde kurulması için mücadele etmemiz gerekmektedir. Lojistik merkezin, içerinde ulusal ve uluslararası taşımacılık, lojistik ve yükün dağıtımı ile ilgili tüm faaliyetlerin birçok işletmeci tarafından gerçekleştirildiği alanlar olarak tanımlanmaktadır. Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi içinde, minimum 500 dönüm alana sahip, yılda en az 7,5 milyon ton yük elleçleme kapasitesi olan, bulunduğumuz yerden birçok ile ve Filyos Limanı’na hem karayolu ile hem de demiryolu ile sevkiyat yapabileceğimiz bir lojistik merkez kurmak hepimizin hedefi olmalıdır."

Meslek Lisesine haddecilik bölümü

Bir diğer konunun Mesleki ve Teknik Eğitim olduğunu vurgulayan Çapraz, "’Meslek lisesi memleket meselesi’ şiarıyla ülkemizin ekonomik kalkınmasında ve geçlerimizin istihdamının sağlanmasında büyük önem arz eden bu konu, Millî Eğitim Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyon belgesinde tescillenmiştir. İl Milli Eğitim müdürlüğümüz ve KTSO arasında Okul-Sanayi İş birliği protokolü imzalanmıştır. Bizimde ilk hedefimiz, endüstri meslek lisesi müfredatına haddecilik bölümünü aldırmak ve buradan mezun olan öğrencilerimize direkt olarak iş imkanı sağlamaktı. Karabük Üniversitemizin mühendislik fakültesine bir rapor hazırlattık. Mili Eğitim Bakan Yardımcımız Sadri Şensoy’u, İl Milli Eğitim Müdürümüz ile birlikte ziyaret ettik. Kendilerinden, önümüzdeki öğretim yılı itibariyle Endüstri Meslek Lisemizde haddecilik bölümü açılması için söz aldık" dedi.

Çapraz, 2022 yılı 2. dönem müşterek meslek komiteleri toplantısını gerçekleştirdiklerini, meclis üyeleri ve meslek komitesi üyelerine dönük TOBB kanunları hakkında, işleyişi hakkında ve akreditasyon hakkında sunum gerçekleştiğini belirtti.

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney’ı ziyaret ettiklerini vurgulayan Çapraz, Türk Eximbank Karabük İrtibat Ofisini yeni hizmet binasında açılması hususunda dilekçe verdiklerini kaydetti.

Çapraz, Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi Danışma Kurulu Toplantısına KTSO yönetimi olarak katılım sağladıkların belirtti.