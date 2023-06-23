Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz ve beraberindeki heyet Ankara’da bir dizi ziyaretler gerçekleştirerek projeleri için fikir alışverişinde bulundular.

Başkan Çapraz ve beraberindeki heyet ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin ve ardından 14 Mayıs seçimlerinde milletvekili seçilen Cem Şahin, Ali Keskinkılıç ve Cevdet Akay ile görüştü. Ziyaretlerde Karabük Ticaret ve Sanayi Odası’nın gündemine bulunan projeler ve Karabük ekonomisine yönelik yapılabilecek çalışmalar istişare edildi.

Yeni seçilen milletvekillerine hayırlı olsun temennilerinde bulunan heyet, daha sonra SGK Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Okan Çetinkaya ile Savunma ve Sanayii Başkanlığı Güvenlik ve Teçhizat Daire Başkanı Bilkutay Yılmaz ile bir araya gelerek kurumlar arasında yapılabilecek ortak çalışmalar konusunda istişarelerde bulundu.