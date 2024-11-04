Karabük Ticaret ve Sanayi Odası’nda emekliliğe ayrılan Cem Biçen ve Ticaret Sicili Müdürü Derya Biçen’e teşekkür plaketi verildi.

KTSO Genel Sekreteri Cem Biçen ve Ticaret Sicili Müdürü Derya Biçen emekliliğe ayrıldı. Biçen’ler için program düzenlendi. Programda Meclis Başkanı Adnan Çebi ve Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Çebi ve Çapraz, yıllardır TSO’ya emek veren Cem Biçen ile Derya Biçen’e teşekkür ederek bundan sonraki yaşamlarında başarılar dilediler.