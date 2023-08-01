Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Fatih Çapraz, odanın Temmuz ayı içerisinde yaptığı çalışmaları değerlendirdi.

Çapraz, Batı Karadeniz Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odaları istişare toplantısına katıldıklarını, KTSO’nun Eskipazar OSB’nin Filyos Limanına entegrasyonunu sağlayacak ve bölge planlarına da geçmiş olan ihracat odaklı lojistik merkezinin, karayolu ve demiryolu bağlantılarının yapılması, Filyos Limanının ihracat ve ticaret yapmak isteyen firmalara ve bölge firmalara açılması, alternatif limanların belirlenmesi, 3 Nisan’ın "Sanayi Günü" olarak belirlenmesi konularındaki taleplerin değerlendirildiğini belirtti.

Eskipazar OSB’nin altyapı inşası ihalesinin tamamlandığını ifade eden Çapraz, "Kuruluşundan bugüne yakından takip ettiğimiz, ilimizin sanayisinin ve istihdamının gelişimine büyük katkı verecek Eskipazar OSB’nin altyapı ihalesini yapmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Bilindiği üzere bölge, coğrafi konumu ve sanayicilerimize sunduğu imkanlar açısından son derece önem arz ediyor. OSB’nin faaliyete geçmesiyle burada yatırım yapacak firmalarımızın ekonomimize ve istihdamımıza vereceği katkı büyük olacaktır. Karabük’ün gelişmesi, kalkınması ve büyümesi için önemli bir adım atıldı" dedi.

Karabük TSO olağan meclis toplantısı ve Müşterek Meslek Komitesi İstişare Toplantısını gerçekleştirdiklerini vurgulayan Çapraz, toplantıda meslek komiteleri üyelerinin sektörleri ile alakalı sorunları ve çözüm önerilerinin görüşüldüğünü belirtti.

Demir çelik sektöründe üretim yapan haddecilerin katılımlarıyla 2. Meslek Komitesi Toplantısını gerçekleştirdiklerini anlatan Çapraz, şunları kaydetti:

"Toplantıya katılan müdür ve öğretmenlerimiz, önümüzdeki eğitim ve öğretim döneminde ülkemizde ilk defa eğitim vermeye başlayacak olan Haddecilik Bölümü için yaptıkları faaliyetleri, müfredatı ve yeni kurulan bölümün ihtiyaçları konusunda bilgilendirmede bulundular."

İstihdamı geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif iş gücü programlarının belirlenmesi amacıyla İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısının Vali Fuat Gürel başkanlığında düzenlendiğini kaydeden Çapraz, "Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda istihdam ve mesleki eğitim alanında yapılan çalışmalar hakkında kurul üyelerine genel bilgiler verildi. KTSO olarak, il milli eğitim müdürlüğümüzün desteğiyle ’iş makinesi operatörlüğü’ kursunun açılması için önergemizi kurula sunduk. 28 Temmuz tarihinde, Türk savunma, havacılık ve uzay sektörünün, yerlilik oranının arttırılması, henüz sahip olmadığı kritik teknolojilere kavuşturulması hedefleriyle kurulan SAHA İSTANBUL Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Sürmen’i, Karabük Ticaret ve Sanayi Odamızda ağırladık. Göreve geldiğimiz günden beri üzerinde önemle durduğumuz bir konu olan Türk savunma sanayisi ile ilgili önümüzdeki süreçte yapılabilecek ortak faaliyetler konusu ile ilgili bazı istişarelerde bulunduk. Karabüklü hemşerimiz Ömer Sürmen beye nazik ziyareti ve destekleri için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki zaman diliminde, güzel haberler paylaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Çapraz, oda üyelerinin hukuki ve mali müşavirlik konularında çözülebilecek mesleki sorunlarına yardımcı olabilmek amacıyla ücretsiz hukuk danışmanlığı ve mali müşavirlik danışmanlığı hizmetini başlattıklarını sözlerine ekledi.