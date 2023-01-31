Sosyal Güvenlik Kurumu Karabük İl Müdürlüğü SSK ve emekli sandığı prim tahakkuk ve tahsilat oranı ile Türkiye birincisi oldu.

Sosyal Güvenlik Kurumu Karabük İl Müdürlüğü SSK ve emekli sandığı prim tahakkuk ve tahsilat oranı ile Türkiye birincisi oldu.

Karabük Valisi Fuat Gürel, 2023 yılı kurum denetimleri çerçevesinde Sosyal Güvenlik İl Müdürü İsmail Yıldırım’dan 2022 yılında yapılan çalışmalar hakkında brifing aldı. İl genelinde SSK’lı 47 bin 436, Bağ-Kur’lu 6 bin 306, emekli sandığı 12 bin 794 olmak üzere toplam 66 bin 446 aktif çalışan bulunduğunu aktaran Yıldırım, "Çalışanların il nüfusuna oranı ise yüzde 26,73 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılında 65 bin 430 işlemin tamamı sonuçlandırılmış, 36 bin 339 adet evrak başka kurumlara gönderilmiştir. 2022 yılında yurt dışından gelerek sağlık belgesi talebinde bulunanların sayısı 139 ülkemizden yurt dışına çıkanlara verilen belge sayısı 206 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı ekim ayı istatistiklerine göre aktif iş yeri sayısı 5 bin 386’dır. 2022 yılında 19 malulluk aylığı, 715 yaşlılık aylığı, 355 ölüm aylığı, 495 cenaze yardımı işlemleri gerçekleştirilmiştir. 2022 yılında 1972 askerlik borçlanması ile 903 doğum borçlanması işlemi yapılmıştır. Kısa vadeli sigorta servisince hastalık, iş kazası, analık ve emzirme yardımları olmak üzere toplam 31 bin 815 kişiye 38 milyon 605 bin 308 TL ödeme gerçekleştirilmiştir. 2022 yılı ekim ayı istatistiklerine göre Sosyal Güvenlik Kurumu Karabük İl Müdürlüğü SSK prim tahakkuk ve tahsilat oranı yüzde 95,21 ile Türkiye birincisi, yüzde 59,16 Bağ-Kur oranı ile Türkiye beşincisi, yüzde 99,82 emekli sandığı oranı ile Türkiye birincisi olmuştur. 2022 yılında 479 işyeri ve 6 bin 763 sigortalı denetlenmiş denetimler sonucu 23 bin 745 TL prim tahakkuk ettirilmiştir" dedi.