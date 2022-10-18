Karabük Valisi Fuat Gürel, beraberindeki il protokolü ile birlikte Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Karabüklü işçilerin ailelerini ve kazadan yaralı kurtulan işçiyi ziyaret etti.

Karabük Valisi Fuat Gürel, beraberindeki il protokolü ile birlikte Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Karabüklü işçilerin ailelerini ve kazadan yaralı kurtulan işçiyi ziyaret etti.

Ziyarette Vali Fuat Gürel, Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Kd Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Sınıf Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ile Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı yer aldı. Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen kazada hayatını kaybeden Karabüklü madenciler Serhat Kahraman ve Öner Yıldız’ın aileleri ile görüşen il protokolü aynı kazadan yaralı olarak kurtulan Mustafa Böyükdikmen’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundular. Maden şehidi Serhat Kahraman’ın annesi Sebahat ve babası Rıfat Kahraman ile Öner Yıldız’ın eşi Tuğba, annesi Meliha ve babası İsmail Yıldız’a üzüntülerini ve taziyelerini ileten Vali Gürel ve protokol üyeleri patlamadan yaralı olarak kurtulan Mustafa Böyükdikmen’i evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini aktardı. Vali Gürel Büyükdikmen’den kazanın oluşu ve sonrasında yaşananlar hakkında bilgiler aldılar.