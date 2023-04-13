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Ankara’da düzenlenen programda personellere ikincilik ödülü Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş tarafından verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Merkezi Takip ve Değerlendirme Kurulu tarafından 2022 yılının ‘En İyi Toplum Destekli Polis İl Uygulaması’ ödülleri belirlendi. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Demir Şehrin Cevher Çocukları” projesi ikincilik ödülü almaya hak kazandı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Demir Şehrin Cevher Çocukları” projesi en iyi ikinci proje seçilerek ödül almaya hak kazandı.

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