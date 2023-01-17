Karabük’te yapılacak Merkez Camii projesinin start alacağı bildirildi.

Karabük’te yapılacak Merkez Camii projesinin start alacağı bildirildi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Merkez Camii Yaptırma Derneği Başkanı Pehlivan Baylan ile ilgili kurum ve kuruluşların müdürleri Kent Meydanı’nı da kapsayan Millet Bahçesi Projesine dahil edilen Karabük Merkez Camii Projesini inceleyerek projenin durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Karabük Merkez Camii Projesinin kısa süre içinde temellerinin atılacağını ve caminin tamamlandığında Karabük’e ve Millet Bahçesine ayrı bir değer ve güzellik katacağını ifade eden protokol üyeleri, caminin Karabük’e hayırlı olması temennisinde bulundular.