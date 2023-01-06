Karabük’te Türkiye’nin 53. kayak merkezi olarak hizmete giren Keltepe Kayak Merkezi, kış sezonuna hazır.

Karabük’te Türkiye’nin 53. kayak merkezi olarak hizmete giren Keltepe Kayak Merkezi, kış sezonuna hazır.

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden birisi olmayı hedefleyen Karabük’teki Keltepe Kayak Merkezi, sezonu açmaya hazır. Türkiye’nin en büyük blok ormanlarının yer aldığı Yenice ve Eğriova Göletiyle entegre edilerek doğa turizmiyle bölgede tek olan kayak merkezi, ülkenin önlemli kayak merkezlerinden birisi olmayı hedefliyor.

Karabük’ün 2 bin rakımıyla en yüksek dağına açılan tesis; 2 bin 400, 2 bin 300 ve bin metrelik 3 pistiyle hizmet veriyor. Karabük Valisi Fuat Gürel, sezon öncesinde Karabük Keltepe Kayak Merkezini ziyaret ederek, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Alt günübirlik tesislerinde incelemelerde bulunarak telesiyej ile üst günübirlik tesisine çıkan Vali Gürel, Karabük Keltepe Kayak Merkezinde bulunan tüm tesislerin ve personelin kış sezonuna hazır olduğunu belirtti. Gürel, "Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timimiz görevi başında, inşallah önümüzdeki günlerde kar yağışı ile birlikte kış sezonuna merhaba demek için hazırız. Şu an için sadece Kafeteryalarımız açık. 14 Ocak itibariyle tesisimiz açılmış olacak" diye konuştu.

İncelemelerde Vali Fuat Gürel’e Vali Yardımcısı Osman Sak, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven eşlik etti.