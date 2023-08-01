Karabük İl Genel Meclisi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, kentte meydana gelen sel afetinde Karabük İl Özel İdaresi’nin büyük bir özveri ile çalıştığını söyledi.

Yaşanan sel afetinde herhangi bir can kaybının olmamasının büyük teselli olduğunu ifade eden Sözen, "İl Özel İdaresi olarak toplam 150 personel 40 iş makinesi ile sorumluluk sahamızın her noktasında müdahalede bulunduk. Ekiplerimiz büyük bir özveri ve gayret içinde çalıştı ve çalışmalarına halen devam ediyor" dedi.

Sel felaketi sonrası Bilecik ve Tokat İl Özel İdarelerinden destek geldiğini vurgulayan Sözen, "Sel afetinden; Yenice’de 34, merkezde 14, Eskipazar’da 12, Safranbolu’da 4, Eflani ve Ovacık’ta 4’er köyümüz olmak üzere toplamda 74 köyümüz etkilenmiştir. İlimizde meydana gelen sel afetinde; Yenice’de 20, merkezde 2, Eskipazar’da 4 olmak üzere toplamda 26 köy yolumuz kapanmış olup; ekiplerimizin özverili ve hızlı çalışmaları neticesinde 25 tanesi geçici olarak ulaşıma açılmış, 1 köyümüzün yolu ise halen kapalı olup, alternatif yol üzerinden ulaşım sağlanmaktadır. Kapalı olan yolumuza dair çeşitli projeler üzerinde çalışmalar hızlı bir şekilde devam etmektedir. 9 Temmuz sel afetinde; Yenice’de 8, merkezde 5, Eskipazar’da 2 köy olmak üzere toplamda 15 köyümüz içme suyu noktasında sıkıntı yaşamış; ekiplerimizin ve vatandaşlarımızın ’devlet millet el ele’ dayanışması içinde susuz hiçbir köyümüz bırakılmamıştır. Yenice’de 11 köyümüz, merkezde 1 köyümüz olmak üzere toplam 12 köyümüzün kanalizasyon hatları zarar görmüş ve hızla onarılmıştır" diye konuştu.

Sel afetinden dolayı Eskipazar ilçesinde 1 köprünün yıkıldığını ve birçok menfezin, içme suyu, kanalizasyon hatlarının zarar gördüğünü aktaran Sözen, şunları kaydetti:

"11 kilometre BSK asfaltımızda selden dolayı hasar almıştır. 1 adet köprü, 60 adet menfez zarar görmüş DSİ tarafından tamamının debi tespitleri yapılmıştır. Projeleri ve maliyet hesapları ilgili mühendis ve teknik personelimiz tarafından hazırlanmış olup bu ay içerisinde ihaleleri yapılacaktır.”

"Devletimiz her daim yanımızda"

9 Temmuz’da yaşanan sel afeti sonrasında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın ziyaretine de değinen Başkan Sözen, devletin her daim yanlarında olduğunu vurguladı. İlk etapta acil ihtiyaçlar için AFAD Başkanlığından Karabük Valiliğine 10 milyon lira acil yardım ödeneği tahsis edildiğini ifade eden Sözen, "Bunun yanında 8 milyonu İl Özel İdaremize aktarılmıştır. Yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda AFAD Başkanlığından İl Özel İdaresi için 248 milyon 29 bin 429 TL zarar tespit edilmiştir. İlimizi ziyaret eden İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya acil ihtiyaçlar kapsamında 118 milyon 850 bin TL ödeneği ilimiz için tahsis etmiştir. Bu bağlamda İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya’ya ilimize vermiş olduğu destek için teşekkür ederim" değerlendirmesinde bulundu.

Her yıl olduğu gibi bu yılda BSK sezonunda çok yoğun bir çalışma içerisinde olunduğunu belirten Başkan Sözen, "Aşırı yağışlar ve yaşanan sel afeti nedeniyle başta Yenice ve Eskipazar ilçelerimiz olmak üzere yaşanan heyelanlarla birlikte hazırlamış olduğumuz asfalt öncesi serme sıkıştırma yaptığımız yollarımızda da önemli ölçüde zarar görmüştür. Ekiplerimiz tüm ilçelerimizde bu çalışmaları hızlı bir şekilde aralıksız çalışarak yetiştirmeye çalışmaktadır. Şu an itibariyle asfalt öncesi serme sıkıştırma ve alt yapı çalışmalarız yüzde 90 seviyesine çıkarılmıştır. Asfalt çalışmalarımızda ise; bugün itibariyle 9 bin 760 ton BSK üretimi gerçekleşmiş olup; 13,4 kilometre yolumuzu sıcak asfaltla buluşturmuş durumdayız. İlk etapta ay sonuna kadar üretimimizi 53 bin ton, yolumuzu ise 65 kilometre olarak planlamaktayız. Yeni ödeneklerin devreye girmesiyle sezon sonuna kadar BSK üretiminde ve km bazında yeni rekorların altına inşallah hep birlikte imza atmış olacağız. Konkasörlerle malzeme üretimimiz ise aralıksız devam etmektedir. Bugün itibariyle mobil konkasörümüzün üretimi 62 bin 50 ton, sabit konkasörümüzün üretimi ise 69 bin 680 ton olmak üzere toplamda 131 bin 730 tondur. Üretilen malzeme stoklarımız ise 23 bin 535 ton olarak belirlenmiştir" dedi.

Sözen, şunları kaydetti:

"Belirlenen hedeflere ulaşmamızda, planlama ve çalışmalarımızın bir disiplin çerçevesinde olduğu kadar İdaremizin teknik personellerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın azim ve olağanüstü gayreti en büyük kazancımızdır. Tüm bu gelişmeler sonucunda başta valimiz olmak üzere Milletvekillerimize, Genel Sekreterimize, İl Genel Meclis üyelerimize, kurum müdürlerimize, ilçe sorumlusu mühendislerimize ve çalışanlarımıza sonsuz teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim."