Henüz mağlubiyeti bulunmayan Karabük İdman Yurdu 27 Kasım’da Ankara’da Kavaklıderespor ile deplasmanda karşılaşacak.

Karabük temsilcisi Bölgesel Amatör Lig 5.Grup 8.hafta mücadelesinde evinde Boyabat 1868 Spor’u Emin Akyıldız’ın kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.

Karabük İdman Yurdu evinde misafir ettiği Boyabat 1868 Spor’u 1-0 yenerek zirve takibini sürdürdü.

2023 yılı Bütçesi 140 Milyon TL olarak onaylandı

2023 yılı Bütçesi 140 Milyon TL olarak onaylandı

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