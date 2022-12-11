Kozlu deplasmanından lider olarak dönen Karabük İdman Yurdu 18 Aralık Pazar günü evinde Bartınspor’u ağırlayacak.

Kozlu İlçe Stadı’nda İl Güvenlik Kurulu’nun aldığı kararla misafir takım seyircisinin yer almadığı mücadelede Karabük İdman Yurdu, Kozlu Belediyespor’u; Emin Akyıldız (2), Barış Civelek ve Polat Öztürk’ün kendi kalesine attığı golle 4-1 mağlup etti. Ev sahibi Kozlu Belediyespor’un tek golü Görkem Aydoğan’dan geldi.

Karabük temsilcisi Bölgesel Amatör Lig 5.Grup 11.hafta mücadelesinde deplasmanda Kozlu Belediyespor’u 4-1 mağlup etti.

Karabük İdman Yurdu lider olarak gittiği Kozlu deplasmanından galibiyetle dönerek liderliğini perçinledi.

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