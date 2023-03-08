Karabük İdman Yurdu grupta 35 puanla lider durumda bulunan Bartınspor’un bir puan gerisinde 34 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Karabük Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı’nda Zonguldak ekibi Devrek Belediyespor’u konuk eden Karabük İdman Yurdu, rakibini 35.dakikada Ahmet Enes Karataş’ın kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.

Karabük’te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Karabük’te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.