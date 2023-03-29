Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup’taki 22. hafta mücadelesinde Kavaklıderespor’u ağırlayan Karabük İdman Yurdu mücadeleden 3-1’lik galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürdü.
Karabük Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı’nda Ankara ekibi Kavaklıderespor’u konuk eden Karabük İdman Yurdu, rakibini Emin Akyıldız, Çağrı Tekin ve Ercan Kuruçay’ın attığı gollerle mağlup ederken rakibin tek golü Enver Can Gürbüz’den geldi.
Karabük İdman Yurdu grupta 47 puanla liderliğini sürdürürken Karadeniz Ereğli Belediyespor’a deplasmanda mağlup olan Bartınspor 42 puanda kaldı.
Karabük İdman Yurdu 2 Nisan Pazar günü Çankırı Atatürk Stadyumu’nda 1074 Çankırıspor’a konuk olacak.