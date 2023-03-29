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Karabük İdman Yurdu grupta 47 puanla liderliğini sürdürürken Karadeniz Ereğli Belediyespor’a deplasmanda mağlup olan Bartınspor 42 puanda kaldı.

Karabük Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı’nda Ankara ekibi Kavaklıderespor’u konuk eden Karabük İdman Yurdu, rakibini Emin Akyıldız, Çağrı Tekin ve Ercan Kuruçay’ın attığı gollerle mağlup ederken rakibin tek golü Enver Can Gürbüz’den geldi.

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