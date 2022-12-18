Karabük İdman Yurdu 25 Aralık Pazar günü ligin ilk yarısının son maçı için Çilimli Belediyespor’a konuk olacak.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Bartınspor’un futbolcusu Yeldar Yamaç ve Karabük İdman Yurdu Teknik Direktörü Zafer Ulusal kırmızı kart gördü.

Taraftar desteği ile maça çıkan Karabük İdman Yurdu’nun aldığı bu mağlubiyet iç sahadaki ilk mağlubiyeti olurken Karabük temsilcisi haftayı ikinci sırada kapattı.

Karabük İdman Yurdu lider olarak evinde çıktığı Bartınspor maçından 1-0’lık mağlubiyetle ayrıldı.

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