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Karabük temsilcisinde gollerini Eray Şekerci ve Ercan Kuruçay kaydederken Boyabat ekibinin golü İlkay Fil’den geldi. Karşılaşmalar öncesi grupta lider durumda bulunan Bartınspor’un evinde Devrek Belediyespor’a 1-0 mağlup olması ile birlikte Karabük İdman Yurdu grupta liderliğe yükseldi. Karabük İdman Yurdu 44 puanla liderliğe yükselirken Bartınspor 42 puanla ikinci sıraya geriledi.

BAL Ligi 5.Grup 21.hafta mücadelesinde Sinop temsilcisi Boyabat 1868 Spor’a konuk olan Karabük İdman Yurdu mücadeleyi 2-1 kazandı.

Bölgesel Amatör Lig(BAL) 5. Grup’ta mücadele eden Karabük İdman Yurdu, Boyabat 1868 Spor deplasmanından galip ayrılırken Bartınspor’ın maç kaybetmesiyle liderliğe yükseldi.

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