Karabük Valisi Fuat Gürel ve il protokolü Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan’ı ziyaret ederek başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Karabük Valisi Fuat Gürel ve il protokolü Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan’ı ziyaret ederek başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Ziyarette Vali Fuat Gürel’e AK Parti Karabük milletvekilleri Niyazi Güneş ve Cumhur Ünal, Safranbolu Kaymakamı, Şaban Arda Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altunöz, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Sarı eşlik etti. Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen kaza dolayısıyla Vali Dr. Nurtaç Arslan’a başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileten Karabük heyeti Bartın halkının yanında olduklarını aktardı.

Vali Arslan, nazik ziyaretlerinden dolayı Vali Gürel ve beraberindeki heyete teşekkür etti.