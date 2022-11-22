Karabük Valisi Fuat Gürel, beraberindeki heyetle birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi vererek talepleri dile getirdiler.

Karabük Valisi Fuat Gürel, beraberindeki heyetle birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi vererek talepleri dile getirdiler.

Ziyarette Karabük’ün sanayi altyapısının geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, OSB’ler, Filyos Projesi ve diğer sanayi yatırımları ve bakanlığı ilgilendiren konularla ilgili yapılması gereken çalışmalar hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Çapraz, Bakan Varank’a Türkiye’nin kalkınma lokomotiflerinden biri olan ve 3 Nisan 1937 yılında Karabük’te temeli atılan ilk ağır sanayi demir ve çelik fabrikası KARDEMİR’in sanayi kültürünün gelişmesinde büyük rol oynadığını ifade ederek, “ Bu sebeple istirhamımız 3 Nisan gününün ‘Sanayi Günü’ ilan edilmesini talep ediyoruz. Bu ayrıca Karabük’ümüzün de tanıtımı ve olumlu anlamda reklamı olacağını düşünüyoruz. Ayrıca ülkemizin dışa açılım ve ihracat kapasitesinin artması Filyos Limanı sayesinde olacaktır. Üyemiz Kardemir AŞ özel sektörün işlettiği bir limanı kullanmakta. Yine üyemiz Karabüklü Özel Sektör Haddecileri, Gebze, Dilovası’nda bulunan limanları kullanmakta. Bu durum, bizlere ek bir külfet getirmekte fakat Filyos Limanı kullanılabilirse dünya ile rekabet edebilme imkanı ve koyulan ihracat hedeflerine ulaşabilme imkanı doğuyor. Olaya sadece Karabük olarak da bakmamak lazım. Batı Karadeniz havzasında ihracat yapmak isteyen herkes bu limandan faydalanacaktır. Bizlerin elli yıllık liman hayali artık gerçekleşmelidir. Bunun yanında Eskipazar İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin gelişmesine her türlü çaba ve gayreti göstererek, burada bir serbest bölge kurulmasını talep ediyoruz. Demir yolu ağı mevcut olan bu bölgede kurulacak lojistik merkezi ile Filyos limanına da ulaşım daha kolay ve hızlı olacağı düşüncesindeyiz.

Talepleri tek tek dinleyen Bakan Varank, TSO Başkanı Çapraz’a verdikleri bilgiden dolayı teşekkür ederek Bakanlık olarak ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini ifade etti.

Vali Fuat Gürel’e ziyarette Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, TSO Başkanı Fatih Çapraz ve yönetim kurulu üyeleri, Karabük Haddeciler Derneği Başkanı Pehlivan Baylan ve AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz eşlik etti.