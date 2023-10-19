Cumhuriyetin 100. Yıl kutlamaları kapsamında Karabük TSO, Esnaf Odaları ve Safranbolu TSO’nun katkıları ile Karabük’te 10 gün boyunca özel indirim günleri yapılacak.

Karabük TSO Başkanı Fatih Çapraz, beraberinde Esnaf ve Sanatlar Odaları Birlik Başkanı Nurettin Tümen ve Safranbolu TSO Başkanı Ali Sami Acar ile birlikte basın toplantısı yaparak, Cumhuriyetin 100. Yıl kutlamaları kapsamında 10 gün boyunca özel indirim günleri başlayacağını duyurdu.

Çapraz, Cumhuriyetimizin 100.Yılı kutlamaları kapsamında Karabük Valiliğimiz tarafından hazırlanan program dâhilinde bulunan, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası, Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası, Karabük Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliğine bağlı perakende ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren üyelerin yer alacağı 100. yıl özel indirim günlerini 20-30 Ekim tarih aralığında olacak şekilde başlatacaklarını söyledi.

Çapraz, açıklamasında, “ Karabük, Cumhuriyetimizin ilanı ardından ülkemizin ekonomik kalkınmasına hayat vermek amacıyla 1937 yılında temelleri atılan Demir Çelik fabrikasıyla birlikte büyüyerek "Cumhuriyet Kenti Karabük" unvanını almış ve bununla da her zaman gurur duymuştur. 13 haneli bir yerleşkeden bir il olma yolunda ilerlerken sanayicisi, taciri, esnafı bu topraklarda yaşayan halkımızla birlikte büyümüştür. Bu anlamda Karabük halkıyla kaderinde sevincinde kederinde birlikte davranan odalarımızın üyeleri Cumhuriyetimizin 100.Yılında "Ülkemiz ve Karabük için Bizde Varız" diyerek 20- 30 Ekim tarihlerinde özel indirim günleriyle halkımızla bir arada olmak katkı sunmak istemişlerdir. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamaları programında yer alan 20-30 Ekim tarihleri arasında düzenleyeceğimiz özel indirim günlerinin Karabük’ümüze hayırlı olması temennisiyle kampanyamıza destek veren başta Karabük Valiliğimize, Ticaret İl Müdürlüğümüze, Sanayi ve Teknoloji il Müdürlüğümüze, Odalarımızın değerli üyeleri ile emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.