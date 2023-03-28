Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Konfederasyonu (TÜMBİKON) ile İstanbul Karabük Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Cevdet Akay 14 Mayıs’ta yapılacak milletvekilliği seçimleri için CHP’den milletvekili aday adayı oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi Karabük İl Başkanlığında 28’inci dönem milletvekilliği aday adaylığı süreci sona erdi. Uzun yıllar Karabük’ün tanıtımı noktasında çalışmalar yapan ve her platformda kenti ulusal mecralarda tanıtma gayreti içinde olan İstanbul Karabük Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Cevdet Akay’ın da aday adayı olmasının ardından CHP’de milletvekilliği için 13 kişi başvuru yapmış oldu.