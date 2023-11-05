Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nini 2. haftasında evinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’ne 62-67’ lik skorla kaybetti.

Karabük Demir Kartal GSK, Yeni Mahalle Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 32-31 önde tamamlarken karşılaşmadan 62-67 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmayı AK Parti Karabük Eski Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, MHP İl Başkanı Cenk Gedikoğlu, AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Muhammed Yasin Aydın,Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Ersöz ile sporseverler takip etti.