Karabük Belediyesi Bilim Merkezi, sadece Karabük’te değil, çevre illerdeki öğrenciler için de bilim ve teknolojiyle tanışmanın adresi olmaya devam ediyor.

Bilim Merkezi’ne son olarak Bartın’dan gelen 105 kişilik öğrenci grubu, merkezin sunduğu interaktif ve eğitici içeriklerle dolu bir programa katıldı.

Öğrenciler ziyaret süresince temel deney istasyonları, astronomi, uzay ve havacılık atölyesi, matematik atölyesi, doğa bilimleri atölyesi, tasarım atölyesi, teknoloji atölyesi ve sergi alanları gibi farklı alanlarda bilgi edinme ve uygulama yapma fırsatı buldu. Bilimi yalnızca teorik bilgilerle değil, deneyimleyerek öğrenme temelli hazırlanan etkinliklerde öğrenciler, günlük yaşamla bilim arasındaki bağı eğlenceli bir şekilde keşfetti.

Eğitimciler eşliğinde yapılan atölyelerde merak duygusunu geliştirmeye yönelik içerikler sunulurken, öğrencilerin aktif katılım gösterdiği etkinlikler sonunda küçük bilimsel hediyeler de dağıtıldı. Bilim Merkezi yetkilileri, bu tür ziyaretlerin çocuklarda bilimsel düşünme becerisini ve özgüveni artırdığını belirtti.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, bilimsel farkındalığı ve üretkenliği destekleyen her çalışmanın yanında olduklarını belirterek, "Bilim Merkezi’miz, bölgesel ölçekte çocuklara ve gençlere ilham veren bir merkez haline geldi. Geleceğin mühendislerini, bilim insanlarını bu merkezlerde yetiştirmeye kararlıyız," dedi.

Program, öğrencilerin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.