Karabük Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediği ücretsiz Keltepe gezisi yoğun ilgi görüyor.

Belediye yetkililerinin rehberliğinde gerçekleştirilen gezide katılımcılar, doğa yürüyüşleri yaparak Keltepe’nin eşsiz manzarasını deneyimleme fırsatı buluyor.. Etkinlik, özellikle ailelerden ve gençlerden yoğun ilgi görüyor.

İlk etabı sona eren etkinlik vatandaşların yoğun talebi nedeniyle 28-30 Ocak tarihleri arasında yeniden gerçekleştirilecek.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, “Hemşehrilerimizin bir araya gelip keyifli zaman geçirmesine vesile olduğumuz için mutluyuz. Karabük Belediyesi olarak vatandaşlarımızı doğayla buluşturan bu tür etkinliklere devam edeceğiz. Bu etkinliğimize gösterdiğiniz yoğun ilgi bizleri çok mutlu etti. Karabük’ün doğal güzelliklerini daha fazla kişiyle buluşturmayı hedefliyoruz ve bu tür organizasyonlara devam edeceğiz. Vatandaşlarımız başvuruları Hemşehri İletişim Merkezi ve Sosyal Yaşam Merkezleri üzerinden yapabilirler" ifadelerini kullandı.