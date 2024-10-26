Karabük Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik düzenlediği toplu sünnet etkinliğini Kanyon Park düğün salonunda gerçekleştirdi. Modern cerrahi yöntemlerle, hastane şartlarında ücretsiz olarak sünnet edilen 15 çocuk, daha sonra Karabük Belediyesinin şehiriçi otobüsleri süslenerek şehir turu yaptırıldı. Şehir turu sonrası Kayon park düğün salonunda düzenlenen etkinliğe, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, misafirlere yapılan yemek ikramı ile başladı ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla devam etti.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya burada yaptığı konuşmada, “Bugün burada, Peygamber Efendimizin sünnetini yerine getiren yavrularımızın mürüvvetini kutluyoruz. Çocuklarımızın gözlerindeki mutluluğu ve heyecanı görmek bizleri hem gururlandırıyor hem de duygulandırıyor. Biz Karabük’ün evlatlarını en iyi şekilde yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu çocuklar bizim geleceğimiz, yarınlarımızın teminatı. Rabbim, bugün sünnetini yaptığımız evlatlarımızın ileride nikahlarını da görmeyi nasip etsin. İlk mürüvvetini gerçekleştirdiğimiz çocuklarımızın düğünlerine de hep birlikte şahit olmayı diliyorum. İnşallah onlarda bu vatana hayırlı evlatlar olarka hizmet edecekler” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Çetinkaya ve milletvekilleri sünnet olan çocuklara altın taktı.

Toplu sünnet etkinliği takı töreni sonrası toplu fotoğraf çekiminin ardından çocuklar için kurulan oyun alanındaki etkinlikle sona erdi.