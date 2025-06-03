Karabük Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurban satışlarının yalnızca belirlenen alanda yapılacağını ve vatandaşlar için ücretsiz servis hizmeti sunulacağını duyurdu.

Kurbanlık satışlarının, Yenice yolu üzeri Melise Köyü karşısında bulunan mezbaha alanındaki Hayvan Pazarı’nda gerçekleştirileceği bildirildi. Belediye, bu alan dışında yapılacak satışlara kesinlikle izin verilmeyeceğini vurgulayarak, kurallara uymayanlar hakkında Zabıta Müdürlüğü ekiplerince cezai işlem uygulanacağını açıkladı.

Belediye yetkilileri, hayvan sağlığı ve hijyen koşullarının Karabük Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından denetleneceğini belirterek vatandaşların sağlıklı ve düzenli ortamlarda kurban temin edebilmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığı ifade edildi.

Karabük Belediyesi, kurban satış alanına ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla 5 Haziran 2025 Perşembe günü (Arife Günü) saat 17.00’ye kadar ücretsiz servis hizmeti sunacak.

Eski Balık Pazarı mevkisinden kalkacak servis araçları gün boyunca belirli saat aralıklarında vatandaşları kurban satış alanına taşıyacak. Gidiş yönünde servis saatleri 09.00, 11.00, 13.00, 15.00 ve 17.00 olarak belirlenirken; dönüşler 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 ve 17.15 saatlerinde gerçekleştirilecek.