Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, hibe destekleriyle yapılacak olan yatırımların kentin gelişimine büyük katkı sunacağını belirtti.

Karabük Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nın birinci birleşimi yapıldı. Belediye Başkanı Çetinkaya toplantıda yaptığı konuşmada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan sıfır atık uygulamaları için 3 milyon TL hibe ve 1 adet minibüs desteği alınacağını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sağlanacak hibe desteğinin de mecliste kabul edilmesiyle yapılacak yatırımlardan bahseden Çetinkaya, “Bu hibe ile çok amaçlı kapalı spor alanı, tenis kortları, basketbol sahaları, kaykay parkuru ve açık hava fitness alanları gibi tesislerin inşa edilmesi ve mevcut alanların yenilenmesi planlanıyor. Bu projeler, gençlerin ve spor tutkunlarının Karabük’te daha modern ve donanımlı tesislere kavuşmasını sağlayacak” dedi.

“Karabük’ün her alanda kalkınmasını hedefleyen bu projeleri hızla hayata geçirmek için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz” diyen Başkan Çetinkaya, “Desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, bakanlarımıza, milletvekillerimiz Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç’a, İl Başkanımız Ferhat Salt’a, Karabük’ümüze sağladıkları bu önemli destekler için gönülden teşekkür ediyorum. Bu kıymetli hibelerle şehrimizi her alanda kalkındırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.