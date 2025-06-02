Karabük Belediyesi, kent genelinde yol konforunu artırmak ve altyapıyı güçlendirmek amacıyla başlattığı asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediyeye bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen program dahilinde mahalle mahalle ilerleyerek sıcak asfalt serimi gerçekleştiriyor. Mevcut yollarda zamanla meydana gelen bozulmaların giderildiği çalışmalarda, yüksek dayanıklılığa sahip asfalt malzemeleri kullanılarak uzun ömürlü bir zemin oluşturuluyor.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, asfaltlama çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, kentin her noktasında altyapıyı güçlendiren ve uzun ömürlü çözümler sunan planlı bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Çetinkaya, "Karabük’ün her noktasında altyapıyı güçlendiren, uzun ömürlü ve planlı bir asfalt çalışması yürütüyoruz. Sadece bozuk yolları onarmakla kalmıyor, aynı zamanda mahallelerimizin genel yapısını daha düzenli ve yaşanabilir hale getiriyoruz. Hedefimiz; hemşehrilerimizin günlük hayatını kolaylaştıracak, ulaşım konforunu artıracak, kalıcı ve nitelikli bir hizmet üretmektir. Bu doğrultuda ekiplerimiz sahada gece gündüz görev başında." ifadelerini kullandı.

Çalışmaların, belirlenen program çerçevesinde kent genelinde devam edeceği bildirildi.