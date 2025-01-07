Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Safranbolu Belediye Başkanı Mimar Elif Köse’yi makamında ziyaret ederek, Türk bayrağı işlemeli plaket taktim etti.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçimlerinde Karabük Belediye Başkanı olarak seçilen Özkan Çetinkaya aynı seçimde ikinci kez Safranbolu Belediye Başkanı olarak seçilen Safranbolu Belediye Başkanı Mimar Elif Köse’ye ziyarette bulundu. Başkan Köse’nin makamında gerçekleşen görüşmede, Safranbolu Belediye Başkan Yardımcıları Halil Bakkal ve Serkan Adabaş da hazır bulundu. İki başkan bir süre sohbet etti ve ardından Başkan Çetinkaya, Başkan Köse’ye Ay Yıldız işlemeli Türk Bayrağı plaketi hediye ederek görevinde başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Elif Köse, Çetinkaya’ya teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaret hatıra fotoğrafı çekimiilesonaerdi.